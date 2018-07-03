Нет — свалкам одежды: в Самаре прикрыли незаконную барахолку на Маяковского

Сердобольные жители таким образом избавлялись от ненужных вещей

Власти города навели порядок на улице Маяковского. Здесь во вторник, 3 июля, прикрыли несанкционированную барахолку. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

С улицы убрали разложенную одежду, обувь и книги.

— Барахолку, а по факту свалку одежды, устранили в оперативные сроки, — рассказали в районной администрации.

До этого в Самаре уже появлялся пункт по обмену ненужными вещами. Местные жители собственноручно переоборудовали шкаф для буккроссинга в площадку гуманитарной помощи. Правда, выбор одежды до недавнего времени здесь был немного скудный — пара кофт и лаковые ботильоны.