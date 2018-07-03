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Нет — свалкам одежды: в Самаре прикрыли незаконную барахолку на Маяковского
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Нет — свалкам одежды: в Самаре прикрыли незаконную барахолку на Маяковского 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сердобольные жители таким образом избавлялись от ненужных вещей
Власти города навели порядок на улице Маяковского. Здесь во вторник, 3 июля, прикрыли несанкционированную барахолку. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.
С улицы убрали разложенную одежду, обувь и книги.
— Барахолку, а по факту свалку одежды, устранили в оперативные сроки, — рассказали в районной администрации.
До этого в Самаре уже появлялся пункт по обмену ненужными вещами. Местные жители собственноручно переоборудовали шкаф для буккроссинга в площадку гуманитарной помощи. Правда, выбор одежды до недавнего времени здесь был немного скудный — пара кофт и лаковые ботильоны.
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