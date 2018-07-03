Louis Vuitton издали альбом со всеми показами за 20 лет 

Louis Vuitton выпустили альбом «Louis Vuitton Catwalk», в который вошли все фотографии с показов с 1998 года по настоящее время. Бренд был основан в 1854 году, но только в 1998-ом начал выпускать коллекции ready-to-wear. В книгу вошло 1 350 изображений, отражающих работу креативных директоров Louis Vuitton — Марка Джейкобса за период с 1998 по 2013 год и Николя Гескьера, который возглавляет бренд с 2013 года. Текст в книге написан на итальянском, французском и английском языках. В продажу она поступит в сентябре.