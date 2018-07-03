Louis Vuitton выпустил альбом со всеми модными шоу за последние 20 лет

Louis Vuitton выпустили альбом «Louis Vuitton Catwalk», в который вошли все фотографии с показов с 1998 года — именно в это время бренд со столетней историей начал выпускать ready-to-wear коллекции. В книгу вошло 1350 кадров, в том числе с работами Марка Джейкобса (он возглавлял марку с 1998 по 2013 годы) и Николя Гескьера (он работает над коллекциями с 2013-го по сегодняшний день). Идеальный шанс не только проследить, как менялась стилистика Louis Vuitton, но и изучить историю моды на его примере.

Текст в книге написан на итальянском, французском и английском языках. Переведут ли его на русский, пока неизвестно. Пополнить коллекцию фэшн-альбомов можно будет уже в сентябре — «Louis Vuitton Catwalk» появится в магазинах по всему миру и будет стоить порядка 75 долларов.