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Louis Vuitton выпустил альбом со всеми модными шоу за последние 20 лет
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Louis Vuitton выпустил альбом со всеми модными шоу за последние 20 лет 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Louis Vuitton выпустили альбом «Louis Vuitton Catwalk», в который вошли все фотографии с показов с 1998 года — именно в это время бренд со столетней историей начал выпускать ready-to-wear коллекции. В книгу вошло 1350 кадров, в том числе с работами Марка Джейкобса (он возглавлял марку с 1998 по 2013 годы) и Николя Гескьера (он работает над коллекциями с 2013-го по сегодняшний день). Идеальный шанс не только проследить, как менялась стилистика Louis Vuitton, но и изучить историю моды на его примере.
Текст в книге написан на итальянском, французском и английском языках. Переведут ли его на русский, пока неизвестно. Пополнить коллекцию фэшн-альбомов можно будет уже в сентябре — «Louis Vuitton Catwalk» появится в магазинах по всему миру и будет стоить порядка 75 долларов.
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