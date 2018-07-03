«Слишком блекло»: Николь Кидман насмешила публику нелепым видом

Австралийская актриса Николь Кидман , которую многие считают эталоном стиля и красоты, в очередной раз разочаровала своих поклонников провальным образом, в котором она появилась на одном из светских мероприятий.

Длинноногая красавица Николь Кидман, несмотря на скорую смену статуса из-за беременности дочери, все еще является одной из самых желанных женщин в американском кинематографе. Актриса продолжает посещать всевозможные светские мероприятия и удивлять поклонников своими нарядами.

Так, на днях 51-летняя Николь появилась на бьюти-презентации в очаровательном нежно-сиреневом платье от Fendi, выполненном в лучших традициях 1940-х годов. Женственная длина, плиссированная юбка и ажурные воротничок с манжетами превратили знаменитую блондинку в скромную деревенскую девушку, которая будто бы случайно попала в наше время из середины прошлого столетия. Однако, несмотря на все старания стилистов супруги Кита Урбана и тщательно выверенных деталей гардероба, поклонники сочли ее образ провальным.

«Она с ним сливается… Не ее цвет» «Кошмарный наряд. Она в нем на доярку похожа» «Кто ее так нарядил?! Слишком блекло» «Ну, походу, она уже в образе бабушки» Напомним, что совсем недавно в сети с интересом обсуждали новость о скором разводе Николь и Кита, однако вопреки всему пара по-прежнему неразлучна. Кроме того, дабы пресечь все негативные слухи, Николь с энтузиазмом рассказала поклонникам о секретах своего семейного счастья.