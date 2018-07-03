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Расплывшееся лицо Селены Гомес грубо отфотошопили и обрезали для новой fashion-съемки
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Расплывшееся лицо Селены Гомес грубо отфотошопили и обрезали для новой fashion-съемки 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя певица Селена Гомес снялась в новой фотосессии для бренда Coach, но ее новая фигура, кажется, не совсем устраивает заказчиков съемки.
Осеннюю коллекцию Селена Гомес примерила в объективе фотографа Стивена Мейзела. Она позировала на улицах Нью-Йорка в кружевных и кожаных нарядах в своей третьей кампании для Coach. Однако, если некоторые снимки демонстрируют ее настоящее полное лицо, то на других Селена отфотошоплена до неузнаваемости.
А на паре фотографий от лица Селены и вовсе решили избавиться.
Напомним, сейчас Селена Гомес выглядит так:
Поклонники предполагают, что с лишним весом Селене Гомес приходится бороться после проведенной в прошлом году операции по пересадке почки.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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