Расплывшееся лицо Селены Гомес грубо отфотошопили и обрезали для новой fashion-съемки

25-летняя певица Селена Гомес снялась в новой фотосессии для бренда Coach, но ее новая фигура, кажется, не совсем устраивает заказчиков съемки.

Осеннюю коллекцию Селена Гомес примерила в объективе фотографа Стивена Мейзела. Она позировала на улицах Нью-Йорка в кружевных и кожаных нарядах в своей третьей кампании для Coach. Однако, если некоторые снимки демонстрируют ее настоящее полное лицо, то на других Селена отфотошоплена до неузнаваемости.

А на паре фотографий от лица Селены и вовсе решили избавиться.

Напомним, сейчас Селена Гомес выглядит так:

Поклонники предполагают, что с лишним весом Селене Гомес приходится бороться после проведенной в прошлом году операции по пересадке почки.

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Фото:Instagram, Global Look Press