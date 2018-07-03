Брижит Макрон впервые посетила Неделю высокой моды и выбрала для этого странный наряд 

Брижит Макрон известна своей любовью к мини-платьям и дизайнерской одежде. Она регулярно появляется на официальных мероприятиях в вещах из новых коллекций Louis Vuitton, Alexandre Vauthier и Balmain, за что регулярно получает комплименты от модных критиков. Но вчера что-то пошло не так, и на показ Giambattista Valli в рамках Недели высокой моды в Париже Макрон пришла в максимально будничном и очень скучном образе. Мы немного разочарованы и надеемся, что для следующего показа Брижит выберет комплект поинтереснее.