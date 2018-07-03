Брижит Макрон взбесила ценителей моды небрежным нарядом

В Париже открылась Неделя Высокой моды. Многие знаменитости посетили показ новой коллекции итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли.

Среди любителей красивой одежды была замечена первая леди Франции Брижит Макрон . В отличии от остальных присутствующих супруга президента выглядела очень просто, чем очень озадачила гостей смотра.

Брижит надела обтягивающие джинсы темно-синего цвета, алую трикотажную блузку и светло-коричневые сапожки с массивными каблуками. Новый аутфит был холодно встречен ценителями моды, мол, первая леди на подобных мероприятиях должна выглядеть более солидно.

Поклонники посоветовали Макрон брать пример с супруги президента США Дональда Трампа Меланьи. Умение подобрать элегантный, а главное уместный на любом мероприятии наряд — это главная «фишка» леди Трамп, а точеная фигура только добавляет шика в образ красотки. Основная черта в портрете первой леди — это оригинальность и женственность. Меланья предпочитает выбирать наряды именитых дизайнеров: Versace, Dior, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Chanel . Миссис Трамп никогда не позволит себе заявится на модный показ в джинсах и кофточке.

Отметим, что Брижит не всегда ошибается в выборе костюма. Например, принимая у себя американскую певицу Рианну, которая приезжала в Париж в качестве учредителя и руководителя благотворительного фонда Клары Лайонел, Макрон облачилась в джинсы-скинни, белый блейзер и лодочки на высоком каблуке. Такой образ подчеркнул неоспоримое достоинство первой леди — длинные стройные ноги и был уместен, ведь Макрон принимала гостью прямо у себя дома.