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Миссис Макрон совершила первый модный провал
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Миссис Макрон совершила первый модный провал 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Первая леди Франции пришла на показ мод в наряде, который ее изуродовал.
65-летнюю Брижит Макрон папарацци подловили на Неделе моды, которая в эти дни проходит в Париже. Первая леди Франции посетила показ итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли осень — зима 2018/2019 и сама стала объектом пристального внимания критиков. Потому что оделась очень уж… интересно. Огненный оранжевый свитер и столь же насыщенные цветом синие джинсы очень подходили друг другу и подчеркивали невероятную стройность женщины. Или все же ненужную худобу?
Брижит Макрон вышагивает как заправская супермодель
Пока ценители прекрасного обсуждают, не стоит ли супруге французского президента чуть-чуть прибавить в весе, ее поклонники отмечают, что главное это то, что она просто сияет от счастья. А в элегантных сапожках на высоких каблуках она прошлась заправской походкой супермодели.
А чем еще удивил нас нынешний смотр нарядов от кутюр в столице мировой моды? И помимо Брижит Макрон на этой неделе есть, кого обсудить. По нашим наблюдениям, больше всего внимания к себе приковало платье Наоми Кэмпбелл. По подиуму звезда в последнее время дефилировала в основном в строгих брючных костюмах. И, видимо, ей это изрядно надоело. Для гала-ужина она выбрала оригинальное светлое полупрозрачное платье чуть выше колена, которое почти полностью обнажало бюст 48-летней супермодели. Читайте подробности и смотрите фото ЗДЕСЬ.
Из учительницы в первые леди: что мы знаем о Брижит Макрон
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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