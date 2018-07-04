Миссис Макрон совершила первый модный провал

Первая леди Франции пришла на показ мод в наряде, который ее изуродовал.

65-летнюю Брижит Макрон папарацци подловили на Неделе моды, которая в эти дни проходит в Париже. Первая леди Франции посетила показ итальянского дизайнера Джамбаттисты Валли осень — зима 2018/2019 и сама стала объектом пристального внимания критиков. Потому что оделась очень уж… интересно. Огненный оранжевый свитер и столь же насыщенные цветом синие джинсы очень подходили друг другу и подчеркивали невероятную стройность женщины. Или все же ненужную худобу?

Брижит Макрон вышагивает как заправская супермодель

Пока ценители прекрасного обсуждают, не стоит ли супруге французского президента чуть-чуть прибавить в весе, ее поклонники отмечают, что главное это то, что она просто сияет от счастья. А в элегантных сапожках на высоких каблуках она прошлась заправской походкой супермодели.

А чем еще удивил нас нынешний смотр нарядов от кутюр в столице мировой моды? И помимо Брижит Макрон на этой неделе есть, кого обсудить. По нашим наблюдениям, больше всего внимания к себе приковало платье Наоми Кэмпбелл . По подиуму звезда в последнее время дефилировала в основном в строгих брючных костюмах. И, видимо, ей это изрядно надоело. Для гала-ужина она выбрала оригинальное светлое полупрозрачное платье чуть выше колена, которое почти полностью обнажало бюст 48-летней супермодели. Читайте подробности и смотрите фото ЗДЕСЬ.

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