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Макси-юбки с секретом, сапоги из глиттера и рок-н-ролльное настроение в новой кутюрной коллекции Chanel
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Макси-юбки с секретом, сапоги из глиттера и рок-н-ролльное настроение в новой кутюрной коллекции Chanel 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Оду Парижу и парижанкам исполнил Карл Лагерфельд, показав кутюрную коллекцию Chanel сезона осень-зима — 2018-2019 в рамках Недели высокой моды в Париже.
Вновь Grand Palais изменился до неузнаваемости. Однако в этом сезоне никакого футуристического космодрома или тайного казино. В центре зала вырос маленький Париж: улочки вдоль берегов Сены, Капитолий и знакомые всем зеленые киоски с книгами, открытками и постерами, посвященными столице моды.
Несмотря на то что Карл Лагерфельд продолжает акцентировать внимание на классическом для бренда твиде, серых костюмах и черных платьях, в кутюрной коллекции сезона осень-зима — 2018-2019 все это приобрело слегка рок-н-ролльный оттенок. Так, у традиционных жакетов Chanel появились молнии на рукавах, а из-под них выглядывали длинные перчатки-митенки. Макси-юбки оказались таковыми только на первый взгляд. Как только модель поворачивалась боком, зрителей ждал сюрприз в виде экстремально высокого разреза и спрятанной под ним мини. Даже классические ботильоны с отворотом Карл расшил сотнями пайеток.
Рок-н-ролльное настроение поддержкивают и укладки, и макияж моделей. Кстати, завитые чубы порой сменялись экстравагантыми пилотками из перьев, сложенных в несколько слоев, бутафорных цветов или кристаллов.
Листай галерею, чтобы рассмотреть все образы с показа Chanel!
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Текст: Диана Гербер
Фото: vogue.com
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