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Джастин Бибер и RM выбирают Gucci
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Джастин Бибер и RM выбирают Gucci 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Что может быть общего у Джастина Бибера (Justin) и Ким НамДжуна из? Правильны ответ -!
Один из поклонников отметил в, что участник решил поразить своих фанатов, появившись на Billboard в рубашке с ярким принтом, подвернутых синих джинсах и белых макасинах от Gucci.
Джастин же подобрал к своей модной и пестрой рубашке рванные джинсы. Певец был настолько в восторге от своего лука, что гулял в нем по Нью-Йорку несколько дней подряд и даже выложил снимок в рубашке в свой профиль.
То, что и Бибер, и положили глаз на одну и ту же рубашку для выхода в свет, совсем не удивительно. Лидер уже не раз появлялся в куртках, футболках и обуви от. Джастин тоже является большим поклонником модного дома, но обычно отдает предпочтение спортивным футболкам, худи и толстовкам.
Кстати, за модную рубашку на пуговицах парни отдали почти 1,5 тысячи долларов (больше тысяч рублей!). Красота и правда требует жертв, особенно, материальных. Но мы должны признаться, что выглядит и правда очень стильно. А вы как думаете?
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