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Куда короче? Пынзарь путешествует в микроскопических шортах
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Куда короче? Пынзарь путешествует в микроскопических шортах 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Их даже не сразу можно рассмотреть, зато ноги Даши видно отлично!
Семья Пынзарь сейчас живет на две страны: Сергей преимущественно находится в Москве и работает, а Дарья постоянно курсирует между столицей и солнечной Аланией, куда перебралась с детьми. Почему супруги приняли такое решение неизвестно, но они явно получают удовольствие от ситуации. Видятся они, судя по всему, часто: Даша то и дело выкладывает «чемоданные» фото, сопровождая их комментариями о том, как сильно страдает в разлуке с мужем. Видимо, чтобы муж не начал в разлуке смотреть на сторону, каждый раз свой московский визит Дарья детально продумывает с точки зрения гардероба. В ее арсенале исключительно коротенькие платья, юбки и микрошорты. При этом, есть такие модные решения, которые даже сложно рассмотреть с первого взгляда.
Дарья в микрошортах
«Даша, вы забыли надеть штанишки», «А там шорты, или юбка, или ничего?», «Ноги супер, шорты можно было не надевать», — такие комментарии посыпались на Дашу после ее последнего «чемоданного поста». На фото блондинка предстала перед фолловерами в белых коротеньких шортах, которые, действительно, сложно идентифицируются как отдельный предмет гардероба.
Даша сейчас живет в Алании
Можно ли осуждать Дарью за такие отчаянные модные решения в условиях, когда большую часть времени ее супруг проводит в Москве один? Конечно, нет: в любви все средства хороши. К тому же, нельзя оспорить тот факт, что ноги красавицы Даши очень даже позволяют эксплуатировать такую экстремальную длину.
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