Брижит Макрон появилась на Парижской неделе моды в неожиданном образе 

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона славится любовью к простым женственным вещам — юбкам-карандаш, жакетам, брюкам, однако на этот раз она переплюнула даже саму себя. Появившись на кутюрном показе Giambattista Valli, рамках Недели моды в Париже, первая леди удивила других гостей: она была одета абсолютно буднично!
Для выхода 65-летняя Брижит Макрон выбрала темные облегающие джинсы и красную футболку, к которым подобрала замшевые бежево-коричневые ботильоны в «западном» стиле и на низком каблуке.
Брижит Макрон
Брижит Макрон