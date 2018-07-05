Курс на Крус: 44-летняя испанская красавица станет новым амбассадором бренда Chanel

Обладательница премии «Оскар» и BAFTA получила новый статус — в скором времени Пенелопа Крус станет послом именитого Дома Chanel и лицом следующей круизной коллекции бренда сезона 2018/19.

Первое знакомство Крус с Chanel произошло в 1999 году: именно тогда актриса впервые посетила показ модного Дома. С тех пор она регулярно обращалась за его помощью, выбирая наряды Chanel для красных дорожек премии «Оскар» и Каннского кинофестиваля.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб