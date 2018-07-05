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Курс на Крус: 44-летняя испанская красавица станет новым амбассадором бренда Chanel
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Курс на Крус: 44-летняя испанская красавица станет новым амбассадором бренда Chanel 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Обладательница премии «Оскар» и BAFTA получила новый статус — в скором времени Пенелопа Крус станет послом именитого Дома Chanel и лицом следующей круизной коллекции бренда сезона 2018/19.
Пенелопа Крус — первая испанская актриса, которая получила престижную статуэтку «Оскар». Ее международная карьера началась с трагикомедии «Ветчина, ветчина» и с того момента резко пошла вверх. Пенелопа Крус работала с такими великими режиссерами, как Стивен Фрирз, Алехандро Аменабар, Роб Маршалл, Серджио Кастелитто, Вуди Аллен, Асгар Фархади и Педро Альмодовар. Для последнего, кстати, Пенелопа стала любимицей.
Первое знакомство Крус с Chanel произошло в 1999 году: именно тогда актриса впервые посетила показ модного Дома. С тех пор она регулярно обращалась за его помощью, выбирая наряды Chanel для красных дорожек премии «Оскар» и Каннского кинофестиваля.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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