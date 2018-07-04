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Пенелопа Крус стала новым амбассадором Chanel
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Пенелопа Крус стала новым амбассадором Chanel 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Модный Дом выбрал своим новым амбассадором оскароносную актрису, обладательницу «Бафты» и премии «Сезар» Пенелопу Крус. Звезда станет лицом рекламной кампании последней круизной коллекции 2018/19, которую по традиции снимет сам Карл Лагерфельд. Крус связывают с брендом долгие отношения. Впервые актриса посетила шоу Chanel в 1999 году, после чего регулярно появлялась на красных ковровых дорожках Канн и «Оскара» в кутюрных платьях, созданных Лагерфельдом. Дизайнер также одевал Крус в фильме «Разомкнутые объятия» Педро Альмодовара, который считает ее своей любимой актрисой.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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