Пенелопа Крус стала новым амбассадором Chanel 

Модный Дом выбрал своим новым амбассадором оскароносную актрису, обладательницу «Бафты» и премии «Сезар» Пенелопу Крус. Звезда станет лицом рекламной кампании последней круизной коллекции 2018/19, которую по традиции снимет сам Карл Лагерфельд. Крус связывают с брендом долгие отношения. Впервые актриса посетила шоу Chanel в 1999 году, после чего регулярно появлялась на красных ковровых дорожках Канн и «Оскара» в кутюрных платьях, созданных Лагерфельдом. Дизайнер также одевал Крус в фильме «Разомкнутые объятия» Педро Альмодовара, который считает ее своей любимой актрисой.