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Смотри показ Chanel Haute Couture здесь!
Peopletalk
53 минуты назад
Женский форум
Фото:
Peopletalk
Кто:
Chanel
.
Сезон: Осень-Зима 2018/2019.
Сайт: Chanel.com все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smotri-pokaz-chanel-haute-couture-zdes/
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