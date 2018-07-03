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Смотри показ Chanel Haute Couture здесь!
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Смотри показ Chanel Haute Couture здесь! 

Peopletalk 53 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кто: Chanel.
Сезон: Осень-Зима 2018/2019.
Сайт: Chanel.com  все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smotri-pokaz-chanel-haute-couture-zdes/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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