«Наряд не к месту»: Наташа Королева в экстремальном мини-платье пришла на детский праздник

45-летняя звезда отечественной эстрады Наташа Королева смутила окружающих, заявившись на детскую вечеринку в вызывающем наряде. Ее коротенькое платье некоторые поклонники и вовсе приняли за удлиненную футболку, возмутившись тому, что певица решилась выйти из дома без юбки.

Известная эстрадная певица Наташа Королева — большая любительница провокаций и это прослеживается как в ее поведении (к примеру, когда звезда по-хозяйски приобняла полуголого хоккеиста Александра Овечкина ), так и в нарядах артистки. И вот на детский день рождения исполнительница решила вспомнить беззаботное время и достала из своего гардероба платье, украшенное веселым мороженым в лучших традициях подростковой одежды, нисколько не смутившись его провокационной длиной.

«Попадая в атмосферу детского дня рождения, получаешь особенные эмоции и особенно ощущение беззаботности!» — высказалась Наташа, нисколько не смущаясь своего неоднозначного наряда, который многим напомнил простую удлиненную футболку. Учитывая, что знаменитую любительницу странных одежд всегда с большим удовольствием критикуют обыватели, вовсе не удивительно, что столь вызывающий выход Королевой повлек за собой насмешки за неуместность коротенького платья, ведь, как ни крути, а блеснуть своими стройными ногами Наташа пришла на детское мероприятие.

«А юбка где?» «Такое впечатление, что вы не на детский праздник пришли» «Нет вкуса у Натали, одевает что попало, может юбку дома забыть» «Вы в одной футболке в люди вышли?» «Что-то у Наташи со стилем в последнее время не то. Не идет ей такая одежда, прическа. Вроде, молодежное все, а старит… Может, стоит обратиться к стилисту?» «Наряд не к месту вовсе»

Впрочем, во многом благодаря таким подростковым нарядам и смелым демонстрациям фигуры, Наташа Королева выглядит подругой своему сыну. Особенно бросилась в глаза поклонникам молодость артистки, когда та пела дуэт с наследником, заменившим своего отца в песне «Наш с тобой секрет».