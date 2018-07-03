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Показ Chanel Couture: Монмартр, книги о Коко Шанель и платья для красной дорожки «Оскара»
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Показ Chanel Couture: Монмартр, книги о Коко Шанель и платья для красной дорожки «Оскара» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В Париже прошел проказ Chanel, который редакторы, инфлюэнсеры и покупатели ждут едва ли не больше шоу других марок. Дело тут не столько в вещах, сколько в сет-дизайне: что же на этот раз придумает, воссоздаст, возведет Карл Лагерфельд? После супермаркета, ракеты, Эйфелевой башни, лайнера в натуральную величину и настоящего водопада (водопада, Карл!) в Гран-Пале уместили Монмартр. Причем со всеми сопутствующими элементами — от базилики Сакре-Кер до торговых лавочек с книгами и портретами Габриэль Шанель.
По французской улочке прогуливались девушки в серых твидовых сарафанах, жакетах с расклешенными рукавами, пышных вечерних платьях (очень похожих на выпускные), разноцветных кожаных перчатках и ботильонах с отворотами. Карл Лагеферльд доказывает, что такая обувь может не «резать» ногу, а украшать и тем более сочетаться с абсолютно любой одеждой.
В финальной части шоу дизайнер показал все возможности своего кутюрного ателье — искусство сложных драпировок, «мюглеровских» треугольных плеч, летящих шлейфов и богатой вышивки, которая украшала не только платья, но и жакеты и миниатюрные шляпки. За осень и зиму (коллекция посвящена именно этим сезонам) отвечали бархатные подкладки на почти каждой вещи, а за свадебные элементы (они есть в любом показе на Неделе высокой моды) — бирюзовый костюм с фатой из последнего выхода. Фото: vogue.com
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