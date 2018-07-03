Адриана Лима превратила форму бразильской болельщицы в модный аутфит (фото)

Думали, на модные мероприятия, даже мировые, нужно одеваться как-то особенно дорого-богато? А вот и нет: Адриана Лима, как и первая леди Франции Брижит Макрон , делает ставку на простоту. На показе Schiaparelli, состоявшемся в рамках парижской Недели моды, супермодель из Бразилии появилась в весьма необычном образе.

Адриана Лима

Дело в том, что за основу красавица взяла форму болельщицы бразильской сборной — канареечную футболку с зеленым воротом и надписями (десятый номер принадлежит Неймару — сразу понятно, кто ее любимый игрок!), а к ней подобрала кружевную синюю сумку и открытые босоножки на каблуке.

Напомним, что на днях Бразилия сыграла в 1/8 чемпионата мира по футболу FIFA с Мексикой и выиграла со счетом 2:0. Очевидно, футболистов южной страны здорово поддерживают ее красавицы — так, кроме Адрианы за Бразилию болеет Алессандра Амбросио, которая даже лично побывала на матче в Москве.

Кстати, эта футболка все еще доступна на сайте Nike всего за 90 долларов (примерно 5 700 руб.).