Ещё
Адриане Лиме удалось совместить кутюр с футболкой бразильской сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адриане Лиме удалось совместить кутюр с футболкой бразильской сборной 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Адриана Лима активно поддерживает бразильскую сборную по футболу. Даже на Неделе высокой моды в Париже она появилась в футболке с десятым номером, принадлежащим Неймару. К форме болельщицы модель подобрала кружевную синюю юбку и босоножки на каблуке. В качестве прически Адриана сделала аккуратный пучок. С такой болельщицей бразильская сборная просто не может позволить себе проигрыш.
Кроме Адрианы сборную Бразилии также поддерживает и Алессандра Амбросио. Модель даже приезжала в Москву, чтобы лично присутствовать на матче. К слову, Бразилия вышла в четвертьфинала, так что моделям еще придется поволноваться за любимых игроков.
Grazia: последние новости
Глаз радует: Ким Кардашьян вышла в свет в своем самом нежном образе Grazia girl: Анджелина Джоли в элегантном платье Ralph&Russo в Лондоне Эталонная красота: Белла Хадид в золотом платье Versace
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Третий сосок и другие странные дефекты звезд
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа42
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»50
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение