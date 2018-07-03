Адриане Лиме удалось совместить кутюр с футболкой бразильской сборной

Адриана Лима активно поддерживает бразильскую сборную по футболу. Даже на Неделе высокой моды в Париже она появилась в футболке с десятым номером, принадлежащим Неймару. К форме болельщицы модель подобрала кружевную синюю юбку и босоножки на каблуке. В качестве прически Адриана сделала аккуратный пучок. С такой болельщицей бразильская сборная просто не может позволить себе проигрыш.

Кроме Адрианы сборную Бразилии также поддерживает и Алессандра Амбросио. Модель даже приезжала в Москву, чтобы лично присутствовать на матче. К слову, Бразилия вышла в четвертьфинала, так что моделям еще придется поволноваться за любимых игроков.