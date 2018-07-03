Свитшот своими руками за час: простой мастер-класс 

Этот мастер-класс под силу даже начинающим рукодельницам. Для свитшота с рукавами реглан вам не придётся строить выкройку: сшить его совсем несложно! Обратите внимание на два момента.
Первое: чтобы не промахнуться с размером, лучше перед раскроем прикинуть ширину и длину свитшота и его рукавов по имеющейся у вас модели, которая вам впору (подойдёт свитшот, толстовка, тонкий свитер или свободная футболка с длинными рукавами). Обратите внимание на то, что в данном мастер-классе в итоге получается свитшот довольно небольшого размера, и для верности придерживайтесь своих мерок.
Второе. Данная модель выполнена из трикотажа, шить который лучше всего на оверлоке. Если у вас нет оверлока, вы можете выполнить все швы и на швейной машине. Как это сделать — читайте наш мастер-класс.
Итак, вам потребуется:
— трикотажная ткань (отличный вариант — футер, мягкий, но прочный трикотаж);
— более эластичный трикотаж для отделки (например, в резинку);
— портновские ножницы;
— оверлок или швейная машина и нитки;
— сантиметровая лента;
— булавки.
Последовательность работы:
1. Складываем ткань и разрезаем на части: основа свитшота и будущие рукава.
2. Положив сложенную вдвое деталь рукава на деталь основы свитшота, формируем реглан.
3. Складываем основу пополам вдоль и симметрично отрезаем пройму с другой стороны. Так же поступаем со вторым рукавом.
4. Из отделочного трикотажа выкраиваем манжеты, отмеряя нужную ширину прямо по руке.
5. Зауживаем деталь рукава, ориентируясь на ширину детали манжеты + 2 см.
6. Стачиваем швы рукавов, затем — боковые швы основы.
7. Сколов будущие швы булавками, втачиваем рукава.
8. Подравниваем горловину и убираем лишнюю длину свитшота и рукавов.
9. Оформляем рукава манжетами, этим же отделочным трикотажем — горловину и низ свитшота.
Все подробности — в видео:
Фото: tsalwaysautumn.com