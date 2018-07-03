Модный блогер Анна Белис назвала 10 самых стильных вещей: спешим купить!

Мы часто сомневаемся, стоит ли покупать новые вещи и можно ли составить модный гардероб из старых. Фешен-блогер Анна Белис , на которую в Instagram подписано свыше 370 тысяч человек, рассказала нам, что на самом деле стоит купить (в тексте использованы авторские фото).

1. Светлая блузка

Одна блузка непременно должна быть белой!

2. Джинсы

С помощью обычных джинсов без принтов можно создать интересное количество стильных комплектов. Идеальный цвет для джинсов базового гардероба — темно-синий.

3. Черные и бежевые туфли

Никогда не экономьте на обуви, обувь должна быть качественной. А цвет лучше выбирать «под все».

Туфли черные кожаные Corsocomo, 6 400 руб. со скидкой 50%, заказать: +7 (800) 333-03-46 Туфли бежевые кожаные Corsocomo, 7 400 руб. со скидкой 31%, заказать: +7 (800) 333-03-46 4. Классический жакет

Классика всегда в моде, и простой лаконичный жакет подойдет к любому стилю.

5. Черное платье

Базовая вещь на все случаи жизни: выбирайте платье, подходящее вам по фигуре. И не относитесь к нему слишком серьезно!

Черные платья длины миди от Маши Горячевой подойдут во многих случаях и выгодно подчеркнут все достоинства фигуры.

Платье «Лондон» от Маши Горячевой, от 22 500 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье «Александра» от Маши Горячевой, от 21 600 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 6. Майки

Тренд всех сезонов — майки-алкоголички. Цвета — белый и черный. Майки долго не служат, поэтому покупать их можно больше.

7. Классический дорогой плащ

Это одна из тех редких вещей, которая будет актуальна всегда.

Кожаный плащ Didmarko, 25 000 руб. со скидкой 12%, заказать: +7 (800) 500-41-67​

Кожаный плащ Didmarko, 35 000 руб. со скидкой 8%, заказать: +7 (800) 500-41-67​

8. Сумка

Сумки могут быть разные, но важно учитывать удобство и красоту одновременно. Поэтому лучше выбирать сумки средних размеров.

Сумка Bagsland, от 1 844 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка Bagsland, от 2 025 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05 9. Черные ботинки

Их можно надеть и с платьем, и с брюками. Стилизовать ботинки очень просто, но лучше всего их носить с кожаной курткой.

10. Очки

Сейчас очень модно носить очки одновременно для зрения и с защитой от солнца, и чем массивнее оправа, тем лучше.

Составляем модный базовый гардероб:

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