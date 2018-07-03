«А тут мизинец на асфальте»: пальцы Рудковской не поместились в обуви

Яна Рудковская — страстная поклонница именитых брендов, однако для звания иконы стиля недостаточно просто отовариваться в дорогих магазинах. И сейчас внимание поклонников привлекла странная обувь звездного продюсера: то ли ходить пальцами по асфальту на пике моды, то ли Яна промахнулась с моделью и ее стопа попросту не влезла в аккуратные босоножки.

Светская львица Яна Рудковская пристально следит за модой, практически каждым своим появлением на публику заявляя, что равнодушна к чужому мнению и разбирается в стиле на уровень лучше своих поклонников. А потому обывателям остается лишь гадать, действительно ли то, что демонстрирует Яна, сегодня в тренде, или все же чувство стиля нет-нет да подводит звёздную красавицу. И босоножки, которые продемонстрировала Рудковская на днях, крайне озадачили пользователей сети, поскольку, по всем признакам, обувь была звезде маловата.

Яна Рудковская поделилась с поклонниками видео, как она совсем не по-королевски сидела на тротуаре возле излюбленного магазина Dior, предаваясь мучительным размышлениям, какое бы остроумное название придумать для своего занятия. И хотя публика всегда готова подставить плечо и поделиться своими идеями хоть в прозе, хоть в стихах, задание разобрать по кусочкам гардероб светской львицы никто не отменял. Поклонники с воодушевлением предались своему излюбленному занятию, внимательно изучая, в чем же на этот раз вышла из дома законодательница мод. И на этот раз насмешливым замечаниям подверглась обувь знаменитости — на кадрах отчетливо видно, что мизинцу звездного продюсера не хватило места, и он выходит за пределы подошвы, совсем не по правилам высшего света волочась по грязному асфальту.

«Очень некрасиво сидят босоножки, вроде всегда была красивая обувь, а тут мизинец на асфальте» «Яна! Зачем вы носите обувь, которая вам мала?» «Вот опять тот случай, когда бренд важнее всего. Подходит или нет — не важно. Лишь бы все было дорогое» «У Акинфеева знаменитая нога, а у вас сейчас прославился мизинец» «Не понимаю. Неужели нельзя подобрать подходящую колодку? Зачем эти ноги на земле?» «Когда обувь не по ноге, но это ж Диор! Образ, все такое»

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 2 Июл 2018 в 12:37 PDT К слову, это уже не первый раз, когда Яну Рудковскую подводят ее ноги. Обычно знаменитость тщательно ретуширует свои ножки, дабы они казались идеально ровными и гладкими, однако временами поклонникам удается посмотреть на натуральную красоту ее конечностей, и по результатам общественной оценки светской львице следует немедленно предпринимать комплекс серьезных мер.