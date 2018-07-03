Kiehl’s выпустил бьюти-коллекцию в честь Петербурга 

Плюс один к списку сувениров из Петербурга: Kiehl’s запустил масштабную региональную кампанию и выпустил коллекцию с главными достопримечательностями российских городов. В бокс с Ростральными колоннами, Алыми парусами, Эрмитажем, Исаакиевским собором, Медным всадником, разводным мостом и корюшкой уместились бестселлеры бьюти-марки: тоник с календулой для нормальной и жирной кожи, ночной восстанавливающий концентрат для лица, крем для кожи вокруг глаз с авокадо, ночная увлажняющая маска Ultra Facial и еще пять эффективных косметических средств. Некоторые из них украшены фирменной синей этикеткой с признанием в любви к Петербургу, при этом наполнить коробочку можно по своему усмотрению прямо в корнере Kiehl’s. Кроме Петербурга, в коллекцию вошли средства в честь Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани, Новосибирска, Челябинска и Ростова-на-Дону. Линейка «Kiehl’s любит города» ограничена и будет продаваться до 1 августа, а при покупки средства стоимостью от 2200 до 3800 рублей можно получить металлический бокс с иллюстрацией, сумку-шоппер или открытку.