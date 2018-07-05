Беременная Пиппа Миддлтон светится от счастья в подчеркивающем живот белом кружевном платье

Примерно месяц назад 34-летняя Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность. Накануне молодую женщину видели среди зрителей теннисного матча в Уимблдоне.

Легкое белое кружевное платье Anna Mason подчеркивало аккуратный животик Пиппы.

Его она дополнила голубыми эспадрильями на платформе и шляпой с синими помпонами.

Фото: globallookpress