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Пиппа Миддлтон с трудом втискивает большой живот в добеременные платья
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Пиппа Миддлтон с трудом втискивает большой живот в добеременные платья 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Пиппа Миддлтон и ее брат Джеймс Миддлтон посетили теннисное соревнование Рафаэля Надаля (Испания) и Михаила Кукушкина (Казахстан).
На Уимблдонский турнир 34-летняя Пиппа Миддлтон, которая официально подтвердила свою беременность месяц назад, явилась в добеременном платье Anna Mason, под которым с трудом смогла спрятать свой сильно увеличившийся живот. Супруг Пиппы Джеймс Мэттьюз не пришел на турнир, Пиппа была с братом Джеймсом.
Пиппа должна родить уже через три месяца — кажется, скоро ей не удастся вмещаться в наряды обычного фасона!
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Фото:Instagram, Getty Images / Michael Steele
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