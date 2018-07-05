Пиппа Миддлтон с трудом втискивает большой живот в добеременные платья

На Уимблдонский турнир 34-летняя Пиппа Миддлтон, которая официально подтвердила свою беременность месяц назад, явилась в добеременном платье Anna Mason, под которым с трудом смогла спрятать свой сильно увеличившийся живот. Супруг Пиппы Джеймс Мэттьюз не пришел на турнир, Пиппа была с братом Джеймсом.

Пиппа должна родить уже через три месяца — кажется, скоро ей не удастся вмещаться в наряды обычного фасона!

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Фото:Instagram, Getty Images / Michael Steele