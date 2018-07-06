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Сестра Кейт Миддлтон показала на публике свой округлившийся живот
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Сестра Кейт Миддлтон показала на публике свой округлившийся живот 

Пятый канал 34 минуты назад
Фото: Пятый канал
Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, Пиппа ждет ребенка. На это указывают фотографии, сделанные во время одного из матчей международного теннисного турнира Уимблдон, сообщает ДНИ.РУ. Интересное положение Пиппы Миддлтон подчеркнуло белое облегающее платье в меткую сеточку с открытыми плечами.
На теннисный турнир 34-летняя Пиппа пришла счастливая и постоянно улыбалась. Вместе с ней посмотреть игру пришли ее брат Джеймс Миддлтон и мама Кэрол. А вот ее муж Джеймс Мэтьюс на турнир так и не приехал, чем огорчил поклонников супружеской пары.
Не было на матче также герцога и герцогини Кембриджских — Кейт и Уильяма, хотя они очень любят теннис и стараются не пропускать большие игры. Впрочем, скорее всего это подтверждает слухи о том, что королева Великобритании Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон бывать на спортивных мероприятиях.
Пиппа Миддлтон заявила о своей беременности в середине апреля. По неподтвержденной информации, она должна родить в октябре. Для сестры герцогини Кембриджской это будет первенец.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в сети обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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