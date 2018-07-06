Сестра Кейт Миддлтон показала на публике свой округлившийся живот

Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон , Пиппа ждет ребенка. На это указывают фотографии, сделанные во время одного из матчей международного теннисного турнира Уимблдон, сообщает ДНИ.РУ. Интересное положение Пиппы Миддлтон подчеркнуло белое облегающее платье в меткую сеточку с открытыми плечами.

На теннисный турнир 34-летняя Пиппа пришла счастливая и постоянно улыбалась. Вместе с ней посмотреть игру пришли ее брат Джеймс Миддлтон и мама Кэрол. А вот ее муж Джеймс Мэтьюс на турнир так и не приехал, чем огорчил поклонников супружеской пары.

Не было на матче также герцога и герцогини Кембриджских — Кейт и Уильяма, хотя они очень любят теннис и стараются не пропускать большие игры. Впрочем, скорее всего это подтверждает слухи о том, что королева Великобритании Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон бывать на спортивных мероприятиях.

Пиппа Миддлтон заявила о своей беременности в середине апреля. По неподтвержденной информации, она должна родить в октябре. Для сестры герцогини Кембриджской это будет первенец.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в сети обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон.