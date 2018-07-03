Любимый аксессуар Меган Маркл: как в гардеробе герцогини прописалась бюджетная шляпа

Меган Маркл Влившись в королевскую семью, Меган Маркл стала большой поклонницей головных уборов. Изящные шляпки — обязательная часть дамского гардероба в аристократических кругах, особенно когда речь идет об официальных мероприятиях, вроде королевских скачек Royal Ascot. Но, хотя в прессе и появляются сообщения о том, что содержимое шкафа Меган стоит миллионы долларов, и очевидно, что, пользуясь своим положением, герцогиня Сассекская может позволить себе менять наряды каждый день, порой она дополняет свои наряды бюджетными аксессуарами, к которым привязана уже давно.

Меган Маркл

Кажется, с летней белой плетеной шляпой от madewell x biltmore, украшенной черной лентой, у Меган связаны только самые положительные эмоции — иначе, чем объяснить, что она так часто выбирает именно этот головной убор для своих casual луков? А, может, она просто приносит ей удачу? Поддержать своего супруга, принца Гарри , на благотворительном матче по конному поло Маркл также пришла в этой шляпе.

Меган неохотно расстается со своим любимым аксессуаром. Благодаря своей универсальности головной убор гармонирует с самыми разными образами. Маркл берет ее не только на мероприятия, но и в дорогу. Похоже, шляпа путешествует больше, чем некоторые из нас.

Еще до того, как Меган стала герцогиней, она с удовольствием делилась в Instagram своими селфи и фотографиями из поездок. Головной убор Меган активно носила уже тогда. Шляпа — настоящая боевая подруга. Выручит и в борьбе с жаркими солнечными лучами, и прикроет от камер назойливых папарацци.

Ну что же, одно можно сказать точно: Меган очень бережливая модница. Остальным остается кусать локти — благодаря Меган шляпка стала так популярна, что ее вмиг раскупили. В интернет-магазине бренда товар не доступен для заказа.

Шляпа madewell x biltmore, 58 долларов