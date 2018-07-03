Любимый аксессуар Меган Маркл: как в гардеробе герцогини прописалась бюджетная шляпа 

Меган Маркл Влившись в королевскую семью, Меган Маркл стала большой поклонницей головных уборов. Изящные шляпки — обязательная часть дамского гардероба в аристократических кругах, особенно когда речь идет об официальных мероприятиях, вроде королевских скачек Royal Ascot. Но, хотя в прессе и появляются сообщения о том, что содержимое шкафа Меган стоит миллионы долларов, и очевидно, что, пользуясь своим положением, герцогиня Сассекская может позволить себе менять наряды каждый день, порой она дополняет свои наряды бюджетными аксессуарами, к которым привязана уже давно.
Меган Маркл
Кажется, с летней белой плетеной шляпой от madewell x biltmore, украшенной черной лентой, у Меган связаны только самые положительные эмоции — иначе, чем объяснить, что она так часто выбирает именно этот головной убор для своих casual луков? А, может, она просто приносит ей удачу? Поддержать своего супруга, принца Гарри, на благотворительном матче по конному поло Маркл также пришла в этой шляпе.
Меган неохотно расстается со своим любимым аксессуаром. Благодаря своей универсальности головной убор гармонирует с самыми разными образами. Маркл берет ее не только на мероприятия, но и в дорогу. Похоже, шляпа путешествует больше, чем некоторые из нас.
Еще до того, как Меган стала герцогиней, она с удовольствием делилась в Instagram своими селфи и фотографиями из поездок. Головной убор Меган активно носила уже тогда. Шляпа — настоящая боевая подруга. Выручит и в борьбе с жаркими солнечными лучами, и прикроет от камер назойливых папарацци.
Ну что же, одно можно сказать точно: Меган очень бережливая модница. Остальным остается кусать локти — благодаря Меган шляпка стала так популярна, что ее вмиг раскупили. В интернет-магазине бренда товар не доступен для заказа.
Шляпа madewell x biltmore, 58 долларов