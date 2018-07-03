Ещё
Любимый аксессуар Меган Маркл: как в гардеробе герцогини прописалась бюджетная шляпа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любимый аксессуар Меган Маркл: как в гардеробе герцогини прописалась бюджетная шляпа 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Меган Маркл Влившись в королевскую семью, Меган Маркл стала большой поклонницей головных уборов. Изящные шляпки — обязательная часть дамского гардероба в аристократических кругах, особенно когда речь идет об официальных мероприятиях, вроде королевских скачек Royal Ascot. Но, хотя в прессе и появляются сообщения о том, что содержимое шкафа Меган стоит миллионы долларов, и очевидно, что, пользуясь своим положением, герцогиня Сассекская может позволить себе менять наряды каждый день, порой она дополняет свои наряды бюджетными аксессуарами, к которым привязана уже давно.
Меган Маркл
Кажется, с летней белой плетеной шляпой от madewell x biltmore, украшенной черной лентой, у Меган связаны только самые положительные эмоции — иначе, чем объяснить, что она так часто выбирает именно этот головной убор для своих casual луков? А, может, она просто приносит ей удачу? Поддержать своего супруга, принца Гарри, на благотворительном матче по конному поло Маркл также пришла в этой шляпе.
Меган неохотно расстается со своим любимым аксессуаром. Благодаря своей универсальности головной убор гармонирует с самыми разными образами. Маркл берет ее не только на мероприятия, но и в дорогу. Похоже, шляпа путешествует больше, чем некоторые из нас.
Еще до того, как Меган стала герцогиней, она с удовольствием делилась в Instagram своими селфи и фотографиями из поездок. Головной убор Меган активно носила уже тогда. Шляпа — настоящая боевая подруга. Выручит и в борьбе с жаркими солнечными лучами, и прикроет от камер назойливых папарацци.
Ну что же, одно можно сказать точно: Меган очень бережливая модница. Остальным остается кусать локти — благодаря Меган шляпка стала так популярна, что ее вмиг раскупили. В интернет-магазине бренда товар не доступен для заказа.
Шляпа madewell x biltmore, 58 долларов
Карельские вести: последние новости
Неделя высокой моды в Париже: Лили Аллен и другие на показе Chanel Неделя высокой моды в Париже: Кэти Холмс, Сати Спивакова, Наталья Водянова и другие звезды на показе Dior Неделя высокой моды в Париже: показ Vêtements сезона весна-лето 2019
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?31
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа27
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»46
Что стало с той самой Александрой13
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение