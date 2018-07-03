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Брюки с завышенной талией: 4 безупречных образа
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Брюки с завышенной талией: 4 безупречных образа 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
О том, кому подходит завышенная талия и как носить вещи такого фасона, мы уже рассказывали, поэтому, если вы сомневаетесь, что такой крой вам подойдет, обязательно сначала прочитайте нашу статью:
Ну а если вы абсолютно уверены, что завышенная талия — ваш выбор, мы предлагаем четыре вариант аранжировки брюк, которые вы можете сшить своими руками по выкройкам Burda!
1. Офисные будни
Прекрасный вариант для всех, кто проводит свои рабочие часы в офисе: нейтральная гамма, строгий, но при этом женственный жакет, удобные и стильные мюли. Главное, не забудьте добавить акцент — изящную брошь или серьги.
2. Выход в свет
Если вы в поисках варианта на выход, возможно, вам понравятся эти отливающие золотом брюки с завышенной талией и мягкими складками. Поддержите золотую гамму с помощью правильно подобранных аксессуаров.
3. На свидание
Лето — сезон персиков! Женственный, необычный и немного кокетливый комплект в персиковых тонах смотрится очень свежо.
4. На встречу с подругами
Черно-белая гамма образа в стиле Одри Хепберн не будет смотреться строго, если вы добавите очаровательную шляпку с лентами и очки «кошачьи глазки»!
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