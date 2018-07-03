10 пар классных джинсов с хорошей скидкой 

Быстро подобрать себе джинсы, которые будут идеально сидеть на фигуре, — целое искусство. Иногда можно провести не день и не два в торговом центре, так и не найдя нужную пару. Впрочем, облегчить себе поиски можно, если точно знать, где прячутся лучшие модели. Например, можно довериться вкусу стилистов знаменитостей и присмотреться к маркам 7 For All Mankind, Frame Denim, Re/Done и Grlfrnd. Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски — вот лишь малая часть поклонниц этих брендов. Не забываем и про классику от Levi's и Rag & Bone. Тем более что сейчас, в сезон распродаж отличную пару можно купить в два раза дешевле. На какие марки стоит еще обратить внимание, смотрите в нашей подборке.