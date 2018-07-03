«Удобно улепетывать от воров»: модный эксперт посмеялась над образом Ким Кардашьян

Самая фигуристая модель Америки приехала в Париж впервые за полтора года. С тех пор как в 2016 году во время Недели моды ее ограбили ночью в номере фешенебельного отеля в центре французской столицы, умыкнув драгоценностей на $11 млн, Ким клялась: в страну камамбера она больше ни ногой. Но, как видим, любовь к путешествиям (а вернее, к деньгам, которые ей платят за участие в модных мероприятиях) перевесила страх. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Похоже, после того ограбления Ким решила все свои драгоценности носить с собой. А заодно все наличные и кредитные карточки. Иначе зачем ей столько объемных карманов? Чтобы нажитое непосильным трудом было ближе к телу! А в коротких эластичных шортах-велосипедках очень удобно улепетывать от воров. Отличный наряд бдительного туриста.