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«Удобно улепетывать от воров»: модный эксперт посмеялась над образом Ким Кардашьян
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«Удобно улепетывать от воров»: модный эксперт посмеялась над образом Ким Кардашьян 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ким Кардашьян Фото: Bertrand RINDOFF PETROFF/Getty Images
Самая фигуристая модель Америки приехала в Париж впервые за полтора года. С тех пор как в 2016 году во время Недели моды ее ограбили ночью в номере фешенебельного отеля в центре французской столицы, умыкнув драгоценностей на $11 млн, Ким клялась: в страну камамбера она больше ни ногой. Но, как видим, любовь к путешествиям (а вернее, к деньгам, которые ей платят за участие в модных мероприятиях) перевесила страх. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Похоже, после того ограбления Ким решила все свои драгоценности носить с собой. А заодно все наличные и кредитные карточки. Иначе зачем ей столько объемных карманов? Чтобы нажитое непосильным трудом было ближе к телу! А в коротких эластичных шортах-велосипедках очень удобно улепетывать от воров. Отличный наряд бдительного туриста.
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