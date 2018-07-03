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Добавить в вишлист: новый бренд лаконичных украшений Exclaim
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Добавить в вишлист: новый бренд лаконичных украшений Exclaim 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Название бренда намекает, что аксессуары незаслуженно отодвигаются на второй план. Серьги, кольца и браслеты — не завершающих штрих, а полноценная часть образа. Команда Exclaim базируется в России и Германии и отслеживает все ювелирные тренды. Этим летом, например, никуда без жемчуга: выбирайте аккуратные серьги с подвесками и тонкое ожерелье с маленькими бусинами. Для этнических образов — браслеты и серьги-кольца перламутровой и черепахой расцветки и сережки с кисточками. Они выполнены в разных цветах: от пудрового розового и приглушенного голубого до трендового сиреневого. Металл здесь сочетается с ярким прозрачным пластиком: в этом сезоне Exclaim предлагают носить серьги-кольца в духе 80-х.
И, конечно, никуда не без футбола. Специально к Чемпионату бренд создал коллекцию подвесок — отличный сувенир на память о безумном лете 2018 в Москве.
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