Ещё
10 пар модных кроссовок для тех, кому надоели модели «как у всех»
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 пар модных кроссовок для тех, кому надоели модели «как у всех» 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мода на ugly shoes захлестнула мир, и бороться с этим невозможно. «Папины» кроссовки Balenciaga Triple S, которые в этом сезоне правят бал, оказались в дефиците и постоянном статусе old out, от чего стали еще желаннее и популярнее. Демна Гвасалия вдохновил своих коллег по модном цеху: Николя Жескьер выпустил сникерсы Louis Vuitton Archlight, Алессандро Микеле — Gucci Rhyton GG. В этих парах ходят самые модные девушки от Нью-Йорка до Парижа. Если вы не готовы поддаваться временному мейнстриму и хотите выделяться в толпе одинаковых кроссовок, мозолящих глаза, то наша подборка для вас. Мы собрали 10 не менее стильных пар, но куда менее растиражированных.
Harper’s Bazaar: последние новости
10 пар классных джинсов с хорошей скидкой Брижит Макрон впервые посетила Неделю высокой моды и выбрала для этого странный наряд Балетки в тон джинсов и розовый джемпер: элегантный повседневный образ от Мелании Трамп
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?32
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа27
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»46
Что стало с той самой Александрой13
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение