10 пар модных кроссовок для тех, кому надоели модели «как у всех» 

Мода на ugly shoes захлестнула мир, и бороться с этим невозможно. «Папины» кроссовки Balenciaga Triple S, которые в этом сезоне правят бал, оказались в дефиците и постоянном статусе old out, от чего стали еще желаннее и популярнее. Демна Гвасалия вдохновил своих коллег по модном цеху: Николя Жескьер выпустил сникерсы Louis Vuitton Archlight, Алессандро Микеле — Gucci Rhyton GG. В этих парах ходят самые модные девушки от Нью-Йорка до Парижа. Если вы не готовы поддаваться временному мейнстриму и хотите выделяться в толпе одинаковых кроссовок, мозолящих глаза, то наша подборка для вас. Мы собрали 10 не менее стильных пар, но куда менее растиражированных.