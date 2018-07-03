Розовые фламинго, очаровательные инопланетянки и New Look: итоги второго дня Недели высокой моды

Iris Van Herpen

Биология, химия и физика буквально смешались в новых творениях Ирис ван Херпен в рамках ее кутюрной коллекции. Настоящий знаток модной науки и haute couture, голландский дизайнер представила на суд зрителя 17 уникальных нарядов, полных аллюзий, футуризма и напоминающих замедленное движение крыльев бабочек. Сама Ирис назвала коллекцию Synthopia: по ее словам коллекция представляет собой смешение биологии и новых технологий. Ван Херпен использует в новой линейке технологию хронофотографии, записывая движение объекта при помощи фотосъемки отдельных фаз. И если Миучча Прада пригласила на показ Miu Miu звезд, то в качестве моделей Iris Van Herpen, кажется, выступали настоящие инопланетянки. Не зря одежду бренда обожает певица Бьорк . А эти ультра-короткие платья точно придутся по душе Кендалл Дженнер . Мы уже можем представить ее в них на следующем важном ивенте.

Schiaparelli

Одни испугаются маски собаки или шляпы с фламинго, другие стоя будут аплодировать. Редакция SNCMedia гордо примкнула ко вторым. Что там скрывать — Бертран Гийом свое дело знает — это доказывает седьмая по счету коллекция дизайнера во главе бренда Schiaparelli. Тема маскарада прослеживается как и в почти каждой коллекции Эльзы Скиапарелли , так и на показе haute couture осень-зима 2018-19. Вдохновившись работами Льва Бакста , Эльза однажды посетила бал, где впервые танцевала танго именно в платье, которое было сшито по эскизам художника. В нем доминировали контрастные цвета: синий и ярко-оранжевый. Почему так много бабочек, наверное, спросите вы? Дело в том, что бабочка — это сюрреалистичный символ от уродливого до красивого. А Эльза Скиапарелли высоко ценивала это течение в искусстве и очень часто использовала в своих нарядах рисунки таких художников, как Жан Кокто Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. С последним, кстати, ее связывала крепкая дружба и многократное и продуктивное сотрудничество. Что касается силуэтов, то в свое время мадам Скиапарелли использовала единственные подвластные тому времени способы сделать женскую фигуру сексуальнее и одновременно утонченнее — широкие плечи и зауженная талия. Именно за такой классикой в новом прочтении мы можем наблюдать в большей части нарядов из этой коллекции.

Christian Dior

Оставьте безумие за бортом и переместитесь вместе с нами в мир минимализма от Christian Dior. Мария Грация Кьюри в этот раз выбрала тактику play safe, подготовив отличный набор платьев для звезд первого эшелона. Шокировать публику на Met Gala дизайнер не собирается, а вот приодеть пару-тройку голливудских актрис на «Оскар» очень даже не против.