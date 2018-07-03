6 правил выбора одежды для мускулистых парней

Есть мнение, что человеку с красивым телом подходит любая одежда. Во многом так и есть: размерный ряд опирается на правильные антропометрические параметры. И, казалось бы, чего заморачиваться качкам — эти парни в любой одежде выглядят как манекены. Но на самом деле и для мускулистых мужчин есть свои правила стиля. Красивое тело не гарантирует, что человек, им обладающий, может избежать нелепого вида. Одежда в любом случае должна соответствовать месту, сезону и размеру. Обтягивающие штаны, которые уместны в зале, в уличной прогулке выглядят нелепо, так же как и майка (так называемая «борцовка»), надетая в марте. У человека с красивой фигурой есть основания ею гордиться, но важно при этом держаться в рамках не только стилистических, но и эстетических. Мы составили для тебя несколько правил стиля, которые помогут подобрать одежду для твоего мускулистого тела. А если у тебя его нет, то стоит чаще обращать внимание на наши статьи о том, как его приобрести.

1. Размер важен

Начнем с этого пункта, поскольку выбор размера одежды для качков является предметом непрекращающихся споров. Для начала надо принять тот факт, что одежда больших размеров не рассчитана исключительно на толстых людей. Большим можно быть не только благодаря неукротимому аппетиту, но и активному увлечению железом, и на некоторых парней объективно не налезет ничего, что по размеру меньше двухместной палатки. Но необязательно подходить к вопросу слишком буквально. Надо отличать вульгарный фасон от изящного. Если дрыщавые завистники смеются над твоим выбором одежды, это не значит, что ты обязательно что-то делаешь не так. При наличии красивого рельефа допускается выбор одежды на размер меньше при условии, что она не будет слишком обтягивающей. В конце концов, твои руки или грудь — это предмет гордости и награда за упорные тренировки в зале. Подчеркнуть наличие рельефа можно, но следует видеть ту грань, которая отделяет предмет гордости от повода для насмешек. Если ты понимаешь, что люди больше смотрят на твои торчащие соски, а не на накачанные руки, то, возможно, ты и вправду что-то делаешь не так. Также при выборе размера одежды следует учитывать тот факт, что в разных странах существует различная маркировка размеров и соответствующая ей градация. Скорее всего, ты сталкивался с ситуацией, когда, например, футболка размера S из одного магазина соответствовала маркировке М из другого.

2. Придерживайся нейтральных оттенков

Большие парни и без того привлекают к себе достаточно внимания. Чтобы не выглядеть при этом слишком угрожающими, им рекомендуется использовать в одежде более нейтральные и легкие цвета. В то время как летний или пляжный стиль допускает некоторую броскость (например, яркие плавки или поло), верхняя одежда в этом смысле приемлет больший консерватизм. Выбирай монохромные ткани неброских цветов: синего, коричневого, бежевого, серого или оливкового. Да, и черный костюм в данном случае тоже будет выглядеть слишком вызывающим.

3. Используй многослойность

Во-первых, ношение нескольких слоев одежды в холодный сезон смотрится очень стильно. Во-вторых, если ты крупный парень, то визуально увеличивать свои габариты за счет толстого пуховика или громоздкого пальто — не самая лучшая идея. Если на улице холодно, то постарайся утепляться при помощи нескольких слоев одежды. Выбери кашемир и мохеровую шерсть вместо толстого твида, рубашку или тонкую водолазку — вместо вязаного свитера. Для повседневного стиля куртки из кожи или джинсовой ткани также станут удачной альтернативой объемным пуховикам.

4. Тонкая джинсовая ткань — твой союзник

Правда, она может стать и врагом, особенно когда дело касается выбора джинсовых штанов. Для начала запомни, что слишком облегающие джинсы — это нехорошо, особенно когда в них форма твоих ягодиц видна с другого конца улицы. Оставь пространство как для своего тела, так и для выбора подходящих джинсов. К тому же последний является таким огромным, что найти подходящие по цвету и по форме штаны более чем просто. Джинсы — одежда повседневная. В них должно быть в первую очередь комфортно, поэтому позаботься о том, чтобы твои штаны не сковывали движения. Легкая джинсовая ткань еще никого не подводила. И тебя не подведет.

5. Носи костюмы, сшитые на заказ

Особенно эта проблема актуальна для чрезмерно мускулистых парней. Найти костюм, подходящий им с учетом всех пропорций, не всегда оказывается легкой задачей. Большие размеры могут выглядеть мешковато, тогда как костюм поменьше может не подходить в определенных местах. Единственный способ не быть похожим на накрытый брезентом сугроб и при этом позволить застегнуться пуговице на пиджаке — это сшить костюм на заказ. Ну или хотя бы подогнать купленный в магазине. Понимаем, что это слишком проблематично, но, во-первых, это гарантирует 100% результат. Во-вторых, раз тебе не составило проблем пройти длительный путь преображения своего тела, то лишний поход к портному не станет для тебя невыполнимой задачей. К тому же так ли часто ты приобретаешь костюмы?

6. Сохраняй сбалансированный стиль

Первое, что следует учесть, — так это то, что многие бренды имеют очень узкий ассортимент одежды для мускулистых парней либо не имеют вовсе. Если у тебя объемный рельеф и тебе небезразличен твой стиль, то следует обращать внимание на бренды, которые предлагают подходящие твоему размеру концепции. В конце концов, одежда именно этих брендов и будет составлять большую часть твоего гардероба. Правда заключается еще и в том, что направление брендов, выпускающих такую одежду, является скорее классическим, а значит, для разнообразия стиля ты можешь использовать дополнительные модные аксессуары. Укрась свой образ стильной шапкой, красивыми часами или браслетом, а вместо ремня почему бы не использовать подтяжки. Помни, что в случае наличия спортивного тела эксперименты со стилем не служат цели скрыть недостатки твоей фигуры, а несут самостоятельные эстетические функции. Как найти свой стиль в одежде