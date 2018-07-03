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Что на самом деле означает секция TRF в Zara
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Что на самом деле означает секция TRF в Zara 

Я Покупаю 38 минут назад
Фото: yapokupayu.ru
Если вы регулярно бываете в Zara, то знаете, что магазины сети делятся на женскую, мужскую, детскую и TRF секции. Последняя обычно «прячется» в задней части залов, и возможно, у вас, как и у многих, возникал вопрос, что означает это загадочное название и что за вещи там представлены.
Сама аббревиатура TRF, как сообщили журналистам в пресс-службе Zara, происходит от слова Trafaluc. Но не надейтесь, что в переводе с испанского (Испания — родина бренда) оно имеет какое-либо модное значение: это просто название. Вещи из отдела TRF ориентированы на любителей стристайла, по большей части на молодежь возраста 20+.
«TRF — это коллекция с более смелой эстетикой, которая включает в себя футболки с надписями, безразмерные худи, принтованные платья и костюмы, джинсы «с заявлением», — объясняют специалисты бренда. — Она нацелена на аудиторию помладше, поэтому и цены ниже, чем у Zara Woman и Basic, в которых представлены более классические вещи».
И кстати, в сети магазинов уже объявлена распродажа. Посмотрите несколько интересных вещей TRF, которые прямо сейчас можно купить со скидкой. Рискнете примерить?
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