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Необходимый минимум: 10 легких топов в бельевом стиле
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Необходимый минимум: 10 легких топов в бельевом стиле 

Harper’s Bazaar 52 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Нельзя не радоваться тому, что мода на бельевой стиль оказалась не мимолетной и что носить футболку под платье-комбинацию — все еще не дурной тон. То же относится и к легким шелковым или сатиновым топам на тонких бретелях, которые хороши не только в качестве домашней одежды. Они сочетаются со всем: от офисной классики в виде оверсайз-пиджаков (оба тренда, к слову, родом из 90-х) до косух. Что самое приятное, оба варианта легко совместить. Утром отправляйтесь на работу в свободных брюках, топе и удлиненном блейзере, а оттуда прямиком на вечеринку, сменив блейзер на куртку. Блестящий шелк и откровенный вырез добавят гранжу сексуальности, а вам — настроения танцевать до утра.
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