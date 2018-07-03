Необходимый минимум: 10 легких топов в бельевом стиле

Нельзя не радоваться тому, что мода на бельевой стиль оказалась не мимолетной и что носить футболку под платье-комбинацию — все еще не дурной тон. То же относится и к легким шелковым или сатиновым топам на тонких бретелях, которые хороши не только в качестве домашней одежды. Они сочетаются со всем: от офисной классики в виде оверсайз-пиджаков (оба тренда, к слову, родом из 90-х) до косух. Что самое приятное, оба варианта легко совместить. Утром отправляйтесь на работу в свободных брюках, топе и удлиненном блейзере, а оттуда прямиком на вечеринку, сменив блейзер на куртку. Блестящий шелк и откровенный вырез добавят гранжу сексуальности, а вам — настроения танцевать до утра.