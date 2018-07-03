Муж Надежды Бабкиной подвергся жесткой критике

Надежда решила похвастаться очередным ярким образом в качестве судьи «Модного приговора».

Артистка разместила в Инстаграм совместное фото с Александром Васильевым и своим супругом, Евгением Гором . Если к эпатажным костюмам историка моды и обильным украшениям Бабкиной многие уже привыкли и не стали в очередной раз уговаривать певицу пересмотреть свое отношение к бижутерии, то на Женю читатели блога накинулись с жесткой критикой.

Многие подписчики Надежды задумались о том, подбирал ли Гор наряд для съемки сам, или над образом поработали стилисты Первого канала. В любом случае эффект наряд получился странным: на Евгении можно увидеть черную футболку с большим вырезом вместо ворота и свободные розовые штаны, середина которых свисает почти до колен.

Поклонников Бабкиной настолько возмутил образ ее супруга, что они даже придумали несколько злобных комментариев: «Поменяй, мамашка, подштанники сыночку. Памперс полный!», «Да уж, все отлично, но кальсоны, как дедушка у меня носил, конечно, это модно, но не розовые! Ещё сложил в них, что в карманы не вместилось».