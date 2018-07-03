Не знаешь, что надеть? Топ летних выходов звезд для вдохновения 

Закончились идеи, в чем летом отправиться на встречу с друзьями или свидание? PEOPLETALK подготовил вдохновляющую подборку выходов звезд. Бери на заметку!
Платья
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Этим летом в тренде платья-миди (трикотажные, шелковые, однотонные или в цветочек — неважно). Беспроигрышный вариант на любой случай!
Костюмы
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Спортивные или классические строгие — выбирай на свой вкус, но они обязательно должны быть цветными или хотя бы белыми (ничего черного!). И обрати особое внимание на костюмы с короткими юбками.
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Лучше сочетать с джинсами с завышенной талией. Очень стройнит!
Футболки
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Самые модные — белые. С принтами и надписями.
Комбинезоны
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Куда же без них летом!
Велосипедки
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К сожалению, на это это в Голливуде пока решается только семейство Кардашьян и Белла Хадид. Выглядит очень круто!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-znaesh-chto-nadet-top-letnih-vyhodov-zvezd-dlya-vdohnoveniya/