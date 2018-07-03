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Пенелопа Крус в образе Барби затмила всех на модном показе
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Пенелопа Крус в образе Барби затмила всех на модном показе 

Журнал ОК! 2 часа назад
В Париже полным ходом идет Неделя моды, куда съезжаются самые значимые фигуры индустрии и звезды шоу-бизнеса. Модное событие не обошло стороной и Пенелопу Крус. 44-летняя актриса появилась на мероприятии в очень нежном образе и выглядела со стороны как кукла Барби.
В этот день на Пенелопе было короткое твидовое пальто нежно-розового оттенка, которое подчеркнуло ее безупречные стройные ноги. Элегантный образ дополнили белый берет, розовая сумка и бежевые лодочки. Волосы актриса уложила на одну сторону, а в макияже сделала акцент на глаза, растушевав темный карандаш.
Пенелопа Крус
К слову, в последнее время Пенелопа стала все чаще выходить на публику. Буквально пару месяцев назад в сети активно обсуждали ее платье-пирожное, в котором она появилась на Каннском кинофестивале. Кажется, актрисе уже пора давать звание иконы стиля.
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