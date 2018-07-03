Пенелопа Крус в образе Барби затмила всех на модном показе

В Париже полным ходом идет Неделя моды, куда съезжаются самые значимые фигуры индустрии и звезды шоу-бизнеса. Модное событие не обошло стороной и Пенелопу Крус . 44-летняя актриса появилась на мероприятии в очень нежном образе и выглядела со стороны как кукла Барби.

В этот день на Пенелопе было короткое твидовое пальто нежно-розового оттенка, которое подчеркнуло ее безупречные стройные ноги. Элегантный образ дополнили белый берет, розовая сумка и бежевые лодочки. Волосы актриса уложила на одну сторону, а в макияже сделала акцент на глаза, растушевав темный карандаш.

Пенелопа Крус

К слову, в последнее время Пенелопа стала все чаще выходить на публику. Буквально пару месяцев назад в сети активно обсуждали ее платье-пирожное, в котором она появилась на Каннском кинофестивале. Кажется, актрисе уже пора давать звание иконы стиля.