Звездные гости показа Chanel: Пенелопа Крус в кукольном образе и другие серебритис

Звезды мирового уровня оценили показ новой коллекции Chanel , который прошел в рамках Недели моды. В то время как серебрити изучали — что будет актуально в предстоящем сезоне, мы внимательно рассматривали их образы. Поразила голливудская актриса Пенелопа Крус . Для показа звезда выбрала лаконичный костюм Chanel розового оттенка. Образ завершали туфли пастельного оттенка и кокетливый белый берет. Можно ли носить розовый в 44 года? Мы посмотрели на фотографии Пенелопы Крус, и хотя ее образ многие уже назвали кукольным, утверждаем — это все выглядит так стильно и гармонично — можно! #CHANELHauteCouture #karllagerfeld Публикация отPenélope Cruz (@penelopecruzoficial) 3 Июл 2018 в 4:07 PDT На показе была и модель Виктория Лопырева . В дни Чемпионата мира по футболу, амбассадором которого является девушка, она выкроила время в своем напряженном графике. И мы отлично понимаем Викторию — шоу Chanel Métiers d’Art пропустить было нельзя. Bonjour Paris! 🇫🇷 Starting my day @chanelofficial fashion show! #hautecouture #chanel Публикация отAmbassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 3 Июл 2018 в 3:08 PDT Также среди звездных гостей мы заметили исполнителя Фаррелл Уильямс с женой Хелен Ласичан , актрису и певицу Лили Аллен, актрису Ванессe Паради , недавно вышедшую замуж. More Chanel pics #pharrell #pharrellwilliams #helenlasichanh #iamother #chanel Публикация отPharrellandHelen 🙏🏽✌🏼 (@pharrellandhelen) 3 Июл 2018 в 6:34 PDT Gorgeous couture show today @chanelofficial 🕊 thank you @karllagerfeld Публикация отClout Potato (@lilyallen) 3 Июл 2018 в 12:27 PDT #vanessaparadis #penelopecruz #lilyrosedepp #beauty #paris #model #singer #france #frenchgirl #chanel #karllagerfeld #love Публикация отVanessa Paradis, fan page. (@vanessaparadis__) 3 Июл 2018 в 4:44 PDT Чей образ вам понравился больше всего?