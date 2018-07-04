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Звездные гости показа Chanel: Пенелопа Крус в кукольном образе и другие серебритис
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Звездные гости показа Chanel: Пенелопа Крус в кукольном образе и другие серебритис 

FashionTime 36 минут назад
Фото: FashionTime
Звезды мирового уровня оценили показ новой коллекции Chanel, который прошел в рамках Недели моды. В то время как серебрити изучали — что будет актуально в предстоящем сезоне, мы внимательно рассматривали их образы.
Поразила голливудская актриса Пенелопа Крус. Для показа звезда выбрала лаконичный костюм Chanel розового оттенка. Образ завершали туфли пастельного оттенка и кокетливый белый берет. Можно ли носить розовый в 44 года? Мы посмотрели на фотографии Пенелопы Крус, и хотя ее образ многие уже назвали кукольным, утверждаем — это все выглядит так стильно и гармонично — можно!
#CHANELHauteCouture #karllagerfeld
Публикация отPenélope Cruz (@penelopecruzoficial) 3 Июл 2018 в 4:07 PDT  На показе была и модель Виктория Лопырева. В дни Чемпионата мира по футболу, амбассадором которого является девушка, она выкроила время в своем напряженном графике. И мы отлично понимаем Викторию — шоу Chanel Métiers d’Art пропустить было нельзя.
Bonjour Paris! 🇫🇷 Starting my day @chanelofficial fashion show! #hautecouture #chanel
Публикация отAmbassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 3 Июл 2018 в 3:08 PDT  Также среди звездных гостей мы заметили исполнителя Фаррелл Уильямс с женой Хелен Ласичан, актрису и певицу Лили Аллен, актрису Ванессe Паради, недавно вышедшую замуж.
More Chanel pics #pharrell #pharrellwilliams #helenlasichanh #iamother #chanel
Публикация отPharrellandHelen 🙏🏽✌🏼 (@pharrellandhelen) 3 Июл 2018 в 6:34 PDT  Gorgeous couture show today @chanelofficial 🕊 thank you @karllagerfeld
Публикация отClout Potato (@lilyallen) 3 Июл 2018 в 12:27 PDT  #vanessaparadis #penelopecruz #lilyrosedepp #beauty #paris #model #singer #france #frenchgirl #chanel #karllagerfeld #love
Публикация отVanessa Paradis, fan page. (@vanessaparadis__) 3 Июл 2018 в 4:44 PDT  Чей образ вам понравился больше всего?
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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