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Выбор первой леди: 10 брюк в цветах, как у Мелании Трамп
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Выбор первой леди: 10 брюк в цветах, как у Мелании Трамп 

Harper’s Bazaar 30 июня 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера фотографы сняли, как Дональд Трамп вместе со своим 12-летним сыном Бэрроном, супругой Меланией и ее мамой — 72-летней Амалией Кнавс — покидает Белый дом и, пройдя через всю лужайку, отправляется в Trump National Golf Club в Нью-Джерси на частном самолете. Для перелета первая леди США выбрала эффектные брюки в цветах от британского модного Дома Erdem, которые дополнила простой белой рубашкой.
Вдохновившись образом миссис Трамп мы собрали подборку из 10 цветочных моделей брюк. Широкие палаццо с высокой талией, зауженные чиносы или асимметричные кюлоты — какая пара будет радовать именно вас?
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