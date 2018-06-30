Выбор первой леди: 10 брюк в цветах, как у Мелании Трамп

Вчера фотографы сняли, как Дональд Трамп вместе со своим 12-летним сыном Бэрроном, супругой Меланией и ее мамой — 72-летней Амалией Кнавс — покидает Белый дом и, пройдя через всю лужайку, отправляется в Trump National Golf Club в Нью-Джерси на частном самолете. Для перелета первая леди США выбрала эффектные брюки в цветах от британского модного Дома Erdem, которые дополнила простой белой рубашкой.

Вдохновившись образом миссис Трамп мы собрали подборку из 10 цветочных моделей брюк. Широкие палаццо с высокой талией, зауженные чиносы или асимметричные кюлоты — какая пара будет радовать именно вас?