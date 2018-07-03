Пенелопа Крус стала новым амбассадором Chanel

44-летняя Пенелопа Крус стала лицом круизной коллекции Chanel . Марка пока не показала снимки из кампании с испанской актрисой, но уже известно, что их автором выступил креативный директор французского Дома Карл Лагерфельд

Это культовый бренд и Карл — гений. Я с самого детства восхищалась всем, что он делал, поэтому работать с ним — невероятное удовольствие для меня. Он король мира моды, и у нас получилась очень интересная съемка. Оказаться в объективе его камеры — настоящее приключение,

— рассказала испанская актриса о сотрудничестве в интервью WWD.

Крус впервые посетила шоу Chanel в 1999 году и с тех пор регулярно выбирает творения бренда для своих выходов (в том числе для церемонии «Оскар» и Каннского кинофестиваля). Кроме того, Пенелопа появлялась в нескольких нарядах от Chanel в фильме Альмодовара «Разомкнутые объятия» 2009 года.

Кстати, сестра Пенелопы, Моника уже давно сотрудничает с модными брендами. Она разрабатывает линию нижнего белья для марки Agent Provocateur и создала сумку для Loewe.

К слову, сегодня в Париже состоялся показ Chanel, который, конечно же, посетила Пенелопа. Актриса выбрала для своего выхода короткое твидовое платье и бежевые лодочки.