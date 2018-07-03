«Что за дама на груди?»: рубашка Стаса Михайлова впечатлила модников

Есть такая категория мужчин, которые не считают маникюр уделом хлюпиков, а модную одежду — синонимом отсутствия сильных качеств. Российский певец Стас Михайлов явно принадлежит к данной категории и покоряет поклонниц не только своим сладким голосом и душещипательными текстами, но и смелыми экспериментами в одежде.

Популярный певец Стас Михайлов восхищает многочисленных поклонниц не только своим проникающим в женские сердца репертуаром, но и безупречной фигурой, а, точнее, обнаженным торсом. Великолепную фотографию оголенной груди артиста не обсудил только ленивый, а похвасталась ею и сделала достоянием общественности его красавица-жена Инна Михайлова . Впрочем, Инна делает это регулярно, видимо, просто любоваться звездным супругом в одиночку ей не хватает сил, поэтому она частенько публикует его самые удачные фото в своем Инстаграм-аккаунте. Буквально несколько часов назад она поделилась с подписчиками несколькими снимками, на которых изображен Стас в очень оригинальной рубахе. Именно принт изделия и вызвал неподдельный интерес публики.

«Девушка на рубашке на Дарью Мороз похожа…» «Что за дама на груди?» «Какой оригинальный принт. Но зачем чужие тетки на вашей груди?» «У сердца надо помещать даму сердца» «Какой наряд классный!» «Какая рубашка крутая» «Эта девочка на Дарью Мороз похожа? Что ли?» «Это надо же такую вещь придумать? А эта дамочка вымышленное лицо или какой то персонаж? Прикольно, так ярко!»

Такой наряд мало кого удивляет, ведь Стас — известный модник и его образы на сцене и вне ее это подтверждают. Не отстает от супруга и Инна, по крайней мере критику ее нарядов и вообще внешности в сети встретишь нечасто. Кстати, кто бы ни был изображен на рубашке Михайлова, в его сердце живет лишь жена — об этом он не стесняется говорить вслух, признаваясь в любви Инне на весь мир.