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Сверхдлинные джинсы назвали «изысканным развлечением для взрослых»
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Сверхдлинные джинсы назвали «изысканным развлечением для взрослых» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В онлайн-магазине американского бренда Bronze 56k появились сверхдлинные джинсы, сообщает Metro.
Длина брюк составляет почти 267 сантиметров, обхват талии — 90 сантиметров. Каждая штанина потертых джинсов сшита из трех отдельных кусков материала: голубого, бледно-голубого с градиентом к белому и синего с градиентом к голубому.
На сайте штаны Extendo pants назвали Sophisticated adult entertainment («изысканное развлечение для взрослых»). «Что? Вы это купите!» — также говорится в описании к продукту.
Сверхдлинные штаны доступны по цене 500 долларов.
Bronze 56k — скейт-бренд из Нью-Йорка, выпускающий одежду с принтами в стиле Windows ’95 и другого устаревшего программного обеспечения.
В июне бренд-производитель одежды Bless представил Mesh jeans («джинсы с сеткой») на сайте ретейл-магазина Opening Ceremony. Чтобы создать новую модель, дизайнеры полностью переделали винтажные штаны Levi’s 501: они разрезали их сбоку и вставили прозрачную сетку, напоминающую колготки. Такие асимметричные джинсы позволят девушкам продемонстрировать боковую часть ноги от ягодицы до лодыжки.
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