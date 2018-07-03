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Селена Гомес повторяет за Меган Маркл: один и тот же принт, один и тот жебренд
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Селена Гомес повторяет за Меган Маркл: один и тот же принт, один и тот жебренд 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Не так давно все СМИ обсудили наряд герцогини Сассекской Меган Маркл, новоиспеченной супруги принца Гарри, в котором она пришла на свадьбу кузины мужа. На актрисе, а теперь уже полноправном члене королевской семьи, было надето бело-голубое платье от Дома моды Oscar de la Renta стоимостью 5,5 тысячи долларов. Некоторым fashion-экспертам показалось тогда, что платье для свадебной церемонии немного простовато. Мы же сошлись во мнении, что расцветка очень напоминает русскую народную гжель.
Same print, different design💙Which one is your favorite look?
ПубликацияотThe Catwalk Italia — TCI (@thecatwalkitalia) 3 Июл 2018 в 4:10 PDT  Теперь же пресса пестрит фотографиями актрисы и певицы Селены Гомес в образе от того же бренда. Более того, из той же линии. На премьеру фильма «Монстры на каникулах 3» звезда пришла в кроп-топе и макси-юбке с завышенной талией от Oscar de la Renta — совершенно идентичной расцветки.
Интересно, как по-разному смотрятся девушки в очень похожих нарядах. Меган Маркл бело-голубое платье явно простит, тогда как Гомес выглядит, на наш взгляд, в ансамбле с тем же принтом очень выразительно.
Вероятно, дело не только в крое — все же укороченный топ и юбка будут смотреться всегда эффектнее платья с запахом. На образы влияют и прически звезд, и макияж, и прочие аксессуары: в то время, как супруга наследника британского престола скромно дополнила look шляпкой, белыми лодочками и дневным мэйк-апом, Селена выделяется ярко-розовой помадой и небрежным низким пучком с завитыми локонами. Но, того требуют дресс-коды обеих знаменитостей.
Ждем, кто следующий выйдет в свет в, как оказалось, столь популярных образах от легендарного американского модного Дома.
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