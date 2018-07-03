Нет, это не модно: учимся отделять тренды от хайпа и бережем свои нервные клетки

Бывает, вобьешь в поисковик «новые тренды в макияже» — и через пять секунд хочешь окропить монитор святой водой. В Сети можно найти сотни диванных экспертов, готовых выдавать за тренд любую выдумку блогеров — вроде бровей-перышек, волнистых губ или стрелок-единорогов (спойлер: они больше похожи на радужных гусениц). Сотни больших и маленьких изданий получают повод для интригующего заголовка, а читатели — стойкое ощущение, что мир окончательно сошел с ума.

Если ты тоже чувствуешь, что оказалась в параллельной немодной вселенной, то скоро это пройдет. Неужели где-то там, за границей, это начали носить? Что же с нами всеми будет?

Досталось и губам, и бровям — не волновались только щеки. Флешмоб громко прокатился по социальным сетям и благополучно сошел на нет. Поздравляю всех с чудесным избавлением. Брови-перья

Что может быть естественнее желания расчесать бровь на пробор, правда? Идея настолько простая в исполнении, что многие и правда попробовали повторить за финской визажисткой. Поверь, недаром она снимала себя только в ракурсе три четверти. Она точно что-то знала. Леденцовые губы

Своего рода тренд-аристократ нашей подборки, пришедший прямиком с подиумов и из-под кисти знаменитой Вэл Гарланд. Несмотря на то что первоначальный макияж с показа Preen не обругал только ленивый, мы все в итоге остались в выигрыше. Идею чуть подкорректировали — и вот уже в моде чуть растушеванная помада. Она и выглядит естественнее, и позволяет отказаться от обязательного контурного карандаша. Спиральные и обратные стрелки

Интересно? Да. Сложно? Очень. Неудивительно, что на большинстве снимков мы видим только один глаз модели. Мало кто захочет убить в два раза больше времени, приводя свой шедевр к идеальной симметрии. Сложный лип-арт Давай сразу признаем: макияж губ, занимающий час или два (а иногда и больше), лишающий возможности есть, пить и говорить — так себе тренд. Это чистое искусство, такие губы даже до вечеринки довезти — целый подвиг. Карвинг бровей

Для тех, кому наскучило вырезать скульптуры из овощей, а душа требует праздника. Хочешь красиво сервировать свое лицо — бери на карандаш. Макияж единорога

Если все, что мы перечислили выше, слишком красиво и аккуратно, то единорожьи стрелки, брови и глаза — это то, что доктор прописал. И пусть всех авторов, называющих это трендом, навсегда унесет на радугу. Откуда же берутся все эти безумные идеи? Принято считать, что в макияже уже почти все придумано, сделано и задокументировано. Можно долго спорить, кто первым придумал стробинг, дрейпинг и губы омбре. Визажисты, как и всякие художники, очень ревностно относятся к первоначальному авторству. Каждому хочется быть в чем-то первым во всем мире и рассказать о своей идее миллионам читателей. А для читателей главное — сохранять спокойствие и не читать плохих статей. Что же такое тренд и как он появляется? Профессия «прогнозист модных трендов» действительно существует. Среди охотников за трендами много музыкантов, художников, архитекторов, журналистов, ученых. Одна из самых известных личностей среди прогнозистов — Ли Эделькорт. Она свободный художник и генератор идей, ее подход довольно хаотичный, основанный в том числе и на личных предпочтениях. Она и ее коллеги замечают самые мелкие изменения в субкультурах, искусстве, музыке и даже науке и систематизируют свои наблюдения. Привлечь звезду трендвотчинга (наблюдения за новыми тенденциями) к разработке новой коллекции — верный способ попасть в самое сердце будущим потребителям. В этом бизнесе работают не только фрилансеры, но и крупные компании. The Future Laboratory и Kjaer Global работают по методу «чтения рынка», привлекая несколько тысяч агентов по всему миру. Их прогнозы более коммерческие и менее смелые, ведь на них возлагают надежды огромные концерны. После того как вся собранная за полгода информация обработана, компании выпускают трендбук для своих клиентов. Но даже такие продуманные рекомендации не точнее, чем прогноз погоды. Горячий тренд или вечная классика? Горячий тренд важен для тех, кто собирается сделать на нем деньги. В начале года все обсуждают главные цвета Pantоne и пристраивают их всюду — от косметики до интерьера. После модных показов все только и говорят, что о самых актуальных оттенках в макияже. Придумать новые цвета не так-то просто, так что каждый сезон набит камбэками. Сколько лет подряд ты слышишь, что красная помада снова в тренде? А она из года в год никуда не исчезает. Просто в каждом новом сезоне ее носят по‑разному: то матовую, то глянцевую, то растушуют чуть ли не до подбородка, то рисуют округлую верхнюю губу вместо привычной «галочки». Ее вписывают в образ с трениками и уродливыми кроссовками или добавляют к платью-комбинации — и она крутая. Но с декольтированным платьем-футляром и квадратными очками «как будто я секретарь» она смотрится скучно и избито. Дьявол, как всегда, в деталях. Технологии — двигатель трендов Современные тренды сильнее всего привязаны именно к технологиям. Например, графичные стрелки разных цветов вошли в моду, когда на рынке появились стойкие цветные подводки на любой вкус. После появления дуохромов (пудр, дающих блики двух и более цветов) навсегда изменился рынок хайлайтеров, а интернет наполнился переливающимися радужными лицами и телами. В этом сезоне мы переживаем настоящий бум цветных тушей. Они и раньше встречались в самых разных марках, но новые формулы позволили приручить самые капризные цвета: красный, оранжевый и желтый. Теперь нам предлагают использовать тушь и как тени, и как помаду — и это только начало. Когда-нибудь мы сможем красить ресницы и губы за секунду из одного и того же баллончика — и это тоже станет настоящим трендом. Какие ультрамодные цвета и приемы действительно стоит попробовать прямо сейчас?

Во-первых, неоновые цвета. И никаких тебе строгих правил. Выбирай самый вдохновляющий оттенок — и вперед. Для начала можно ограничиться только одним цветом и одной зоной нанесения: глаза, губы, ногти или брови. Помни, что неоновые цвета всегда выглядят более объемными и визуально приближают объект. Так что губы можно визуально увеличить, даже не вылезая за естественный контур.

Во-вторых, «глаза Клеопатры». Черная драматичная подводка не сдает позиций с прошлого года и завоевывает все больше места на лице. Если хочешь сделать по‑настоящему классный макияж, то смело веди линию потолще и не забывай про нижнее веко. И не переживай за аккуратность, главное — не оставлять «проплешин» на ресничном контуре. Туши тоже не жалей, все же для себя любимой.

На третьем месте — серебряный макияж глаз. Тут все зависит только от твоей смелости: актуален и серебряный глиттер в неприличных количествах, и тонкие стрелки металлик. Можно обводить глаз целиком, растушевывать цвет до брови или ограничиться парой графичных точек во внутренних уголках — и в любом случае заработать десять баллов из десяти по шкале актуальности.

Хочешь выделиться (в хорошем смысле этого слова) из толпы — попробуй желтые тени. На желтый цвет трудно решиться, ведь он растушевывается в подобие заживающего синяка и может сделать легкий недосып похожим на зомби-апокалипсис. Но стоит взять вместо полупрозрачных теней плотную подводку и нанести ее на все веко — и актуальный лук готов. А если правильно попасть в оттенок, можно заодно поддержать тренд на все неоновое.

Закрывает топ-5 тренд на «пылающий» румянец. Представь, что ты разрумянилась после хорошей пробежки, только без пятен и розового носа. Именно этого эффекта помогут добиться кремовые румяна насыщенных цветов. Не бойся переборщить, ведь твоя кожа впитает часть средства за несколько минут. А если даже все-таки случится нанести румяна слишком щедро, их насыщенность легко ослабить с помощью тонального крема. Лена Игради