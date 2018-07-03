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В Париже открылась новая выставка Аззедина Алайи
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В Париже открылась новая выставка Аззедина Алайи 

The Blueprint 39 минут назад
Фото: The Blueprint
В Париже открылась новая выстака Аззедина Алайи «The Secret Alchemy of a Collection». Выставка проходит в штаб-квартире Azzedine Alaïa в районе Марэ и посвящена первой коллекции, которую дизайнер создал после переезда туда в 1991 году. Тогда он узнал, что раньше в этом историческом здании была резиденция Жанны Антуанетт Пуассон, будущей мадам де Помпадур — возлюбленной короля Людовика XV. Поэтому в коллекцию весна-лето 1992 Алайя включил элементы костюмов XVIII века — кружева, перворации, корсеты. Выставка об этой коллекции станет последней из серии ретроспектив, организованных Карлой Соццани после сметри кутюрье в прошлом году. Она будет открыта до 6 декабря.
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