12storeez выпустили первую коллекцию купальников

Если вы еще не купили купальник на лето, то можно сделать это в петербургских магазинах 12Storeez. Бренд, который делает 12 коллекций в год, запустил линейку плавок с завышенной и заниженной талией и бюстгальтеров с тремя степенями фиксации груди: пуш-апом, классическими треугольными чашечками и бандажным лифом. Также в дебютной коллекции есть отличные сплошные купальники белого, молочного, бежевого и черного цветов, и их по пути на пляж можно сочетать с повседневной одеждой.

Купальники приедут в Петербург — во флагманский магазин 12storeez на Литейном проспекте и точку в ТРЦ «Галерея» — уже на следующей неделе. Слитная модель будет стоить 4980 рублей, а раздельная — от 5580 до 5780 рублей.