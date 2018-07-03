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12storeez выпустили первую коллекцию купальников
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12storeez выпустили первую коллекцию купальников 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Если вы еще не купили купальник на лето, то можно сделать это в петербургских магазинах 12Storeez. Бренд, который делает 12 коллекций в год, запустил линейку плавок с завышенной и заниженной талией и бюстгальтеров с тремя степенями фиксации груди: пуш-апом, классическими треугольными чашечками и бандажным лифом. Также в дебютной коллекции есть отличные сплошные купальники белого, молочного, бежевого и черного цветов, и их по пути на пляж можно сочетать с повседневной одеждой.
Купальники приедут в Петербург — во флагманский магазин 12storeez на Литейном проспекте и точку в ТРЦ «Галерея» — уже на следующей неделе. Слитная модель будет стоить 4980 рублей, а раздельная — от 5580 до 5780 рублей.
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