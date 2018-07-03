5 самых странных дизайнеров одежды

В Париже открылась очередная Неделя высокой моды. СМИ уже делятся фотографиями с кутюрных шоу, так Schiaparelli привлек внимание цветочными платьями, масками-бабочками и костюмами с головами зверей. Я решила вспомнить, чем удивляли молодые дизайнеры и именитые кутюрье в разные годы.

Хотя бы одну из моделей нидерландского модного дуэта Viktor&Rolf ты наверняка видела — девушку в одежде из одеяла с подушками под головой. Это фото широко разошлось в интернете с подписями: «Наконец-то я нашла идеальный костюм, чтобы ходить на работу». Дизайнеры регулярно дают поводы для обсуждений: в первые годы творчества долго путали прессу, кто из них Виктор, а кто Рольф, восхищали театрализованными показами, приводили в недоумение сложными костюмами. В 2009 году после показа необычных «резанных» нарядов из тюля, журналисты побежали за кулисы, чтобы узнать, на самом ли деле на юбках вырезаны круги или это оптический обман. Еще раньше — в коллекции осень-зима 2007-2008 — их модели буквально несли на себе подсветку. Некоторые наряды были подвешены на массивных конструкциях с софитами, внутри которых находилась девушка. В коллекции «Матрешка» 1999 года была лишь одна модель на вращающемся подиуме. Дизайнеры по очереди надевали на нее костюм за костюмом. На парижской Неделе моды 2015 года Виктор и Рольф одели моделей в картинные рамы. Причудливые платья и юбки создавали ощущение, что девушки влезли в произведения искусства. За более чем 20-летнюю историю бренд Viktor&Rolf успел создать свой парфюм, открыть бутик, в котором вся мебель подвешена к потолку, и даже написать детскую книгу. Этот фешн-дуэт любят за концептуальность и тонкое сочетание эпатажа с безупречным вкусом.

2. Нери Оксман

Не так давно имя дизайнера и художника Нери Оксман обсуждали в связи с ее возможным романом с Бредом Питтом. Знакомые актера отмечали, что их отношения с Оксман исключительно дружеские. Питт давно увлекается архитектурой, а Нери — профессор архитектуры в Массачусетском технологическом институте и талантливый дизайнер. Ее инсталляции выставляются в Бостонском музее изящных искусств, Нью-Йоркском музее современного искусства и других известных залах. В 2015 году она представила женские костюмы для путешествий по планетам солнечной системы. Все экземпляры были напечатаны на 3D-принтере. В коллекции «Странники: Астробиологические Исследования» («Wanderers: An Astrobiological Exploration») четыре костюма. Каждый из них символизирует одну из четырех стихий. Как объяснила дизайнер, основная цель созданных ею скафандров — увеличить функциональные возможности человеческого организма и стереть грань между человеком и окружающей средой.

Каждый костюм должен вмещать определенные элементы жизнеобеспечения, которые будут храниться в 3D-печатных внутренних полостях и сосудистых структурах, которые нам удалось создать благодаря высокой разрешающей способности 3D-принтера Stratasys Objet500 Connex3. Живое вещество в этих структурах будет вырабатывать кислород, необходимый человеку для дыхания, биомассу для питания, фитомины для зрения, кальций для формирования костей и биотопливо для движения.

Костюмы предназначены для путешествия по Юпитеру, Меркурию, Сатурну и Луне. Не знаю, наденут ли эти скафандры когда-нибудь астронавты, но ты взгляни, как это безумно странно и красиво.

3. Ирис Ван Херпен

Ты без труда представишь степень экстравагантности голландского дизайнера Ирис ван Херпен, если я скажу, что она поработала над многими костюмами Леди Гаги . Херпен обожает нанотехнологии и воплощает футуристичные идеи в своих костюмах. С ней работает целая команда биологов, физиков и химиков. Вместе они создают не только оригинальные формы, но и новые материалы, которых нет в природе. Ван Херпен тоже применяет технологии 3D печати, но сочетает их с ручной работой. Ее костюмы — это живые организмы, пугающие и прекрасные одновременно. Она смело экспериментирует с материалами: на ее моделях можно увидеть спаянные лазером платья из пластика, магнитов, резины, наряды из углеволокна, обувь из агата и яшмы. Херпен изучает человеческое тело и возможности природы, чтобы применять эти знания в создании вещей. Как отмечает дизайнер:

Между человеческим телом и одеждой всегда существуют интересные отношения.

Том Браун — гений классических костюмов. Это не мешает ему быть авангардным дизайнером. Сам кутюрье определяет свой стиль как неоклассицизм. Он отрицает стереотипы фэшн-индустрии, не привязываясь к конкретной форме, типу или цвету такни. Каждая его коллекция не похожа на предыдущую. Острые квадратные плечи, слоеные костюмы, объемные мешкообразные юбки или брюки с лампасами — во всем чувствуется вдохновение 50-60-ых годов, но в немыслимой интерпретации. Фирменный знак Тома Брауна — темно-синяя, красная и белая полосы. В 2017 году Браун представил мужскую коллекцию, лишенную гендерных стереотипов. Раз женщинам можно носить рубашки и брюки, почему мужчины не могут одеваться так, как им хочется, — заявил дизайнер. Модели-мужчины вышли в юбках-карандаш, миди или макси, укороченных брюках и оригинальных жакетах. В интервью Браун признал, что его коллекцию многие не поймут, но решил поступить так, как чувствует.

5. Йинг Гао Еще один пример ученого-модельера. В своих костюмах Йинг Гао показывает буквальное взаимодействие одежды и человека. Так в одной из коллекций под названием «Неопределенность» Гао представила кинетические платья. Они выполнены из белой и серебряной тканей, между слоями которых вшиты булавки. Благодаря хитрому устройству булавки реагируют на звук. Человек может отдать платью голосовую команду, и оно ощетинится. Два слоя ткани защищают носителя костюма от опасности уколоться. В другой коллекции живой одежды дизайнер показала платья, которые начинают светиться, когда на них кто-нибудь смотрит. В их основе фотолюминисцентные нити и технология отслеживания направления взгляда, которая используется в смартфонах. Йинг Гао увлекает идея трансформации и мимикрии. В ее планах эксперимент, когда модель будет буквально растворяться на подиуме под взглядами телекамер и фотоаппаратов.