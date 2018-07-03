Эко-дизайнер из Курска поддержал футболистов вторсырьем

Артур Браже попытался подбодрить нашу сборную по футболу новой коллекцией тематической одежды «Россия — чемпионка». Все модели отражают символику мундиаля, а еще позицию художника по поводу экологии. Платья в виде трибун стадиона и футбольных мячей он сделал из материалов, которые большинство людей просто выбросило бы как бытовые отходы. Эко-дизайн — это принципиальный подход Артура к созданию одежды. Раньше он уже дарил вторую жизнь вторсырью, превращая его в дизайнерские платья, обувь и модные интерьерные детали. Именно экологичность работ стала фирменной фишкой Браже. Ее уже оценили эстеты из Италии, Франции.

Эко-дизайнер впервые показал свою коллекцию в фан-зоне Чемпионата мира по футболу и прямо на Красной площади столицы. Теперь «мусорные» модели вернулись в Курск и приготовились шокировать местную публику. Посмотреть и сфотографировать их можно в «Эко-музее» на ул. Ендовищенской, 8А.

Текст: Борис Кутафин.

По материалам Media City.